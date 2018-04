Japão pagará salário de policiais no Afeganistão O Japão pagará os salários de 80 mil policiais afegãos por seis meses, anunciou hoje o governo. A medida faz parte do conjunto de ações de suporte financeiro ao país. Tóquio também vai financiar a construção de 200 escolas e 100 hospitais, além de treinar milhares de professores, segundo Miyako Watanabe, do Ministério de Relações Exteriores. Desde 2002, o Japão já gastou US$ 1,48 bilhão em projetos no Afeganistão, e ainda estão disponíveis US$ 520 milhões, com os quais serão realizadas as ações hoje anunciadas, que também visam estreitar as relações entre Japão e Estados Unidos. Na semana passada o Japão foi a primeira parada do giro pela Ásia feito pela da secretária de Estado americana, Hillary Rodham Clinton.