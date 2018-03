Japão: Parlamento aprova protesto contra Coreia do Sul A Câmara Baixa do Parlamento do Japão aprovou nesta sexta-feira uma resolução que denuncia as recentes ações da Coreia do Sul em uma disputa territorial com Tóquio. A decisão ocorre um dia após o primeiro-ministro japonês, Yoshihiko Noda, afirmar que Seul havia "perdido a sensatez" ao tentar devolver uma carta de protesto que ele havia escrito para o presidente Lee Myung-bak. O líder sul-coreano visitou, no início do mês, ilhas disputadas pelas duas nações. Os coreanos chamam as ilhas de Dokdo, enquanto no Japão elas são conhecidas como Ilhas Takeshima.