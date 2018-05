Japão pede ao Brasil restrição menor a alimentos

O Brasil, que tem a maior população mundial de descendentes de japoneses, determinou que os alimentos provenientes do Japão tragam certificados de que são seguros para o consumo. As restrições foram adotadas após os casos de vazamento radioativo ocorridos na central nuclear de Fukushima, na costa nordeste do Japão.

O chanceler japonês, Takeaki Matsumoto, alegou que o Japão não está exportando alimentos contaminados por radiação e pediu ao Brasil que reconsidere sua decisão. O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Antonio Patriota, respondeu a Matsumoto que o governo brasileiro "considerará a possibilidade de mudar ou abandonar" as restrições. As informações são da Dow Jones.