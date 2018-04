Japão pede ao Egito que evite a violência

TÓQUIO - O Governo japonês pediu neste domingo ao Executivo do Egito que resolva de forma pacífica a atual revolta, durante um encontro do ministro de Exteriores, Seiji Maehara, com o embaixador egípcio em Tóquio, Walid Mahmoud Abdelnaser.

"O Japão deseja com firmeza que tanto o Governo egípcio como a população evitem a violência e criem uma situação estável através do diálogo", indicou Maehara, segundo informou a agência local Kyodo.

O ministro japonês reivindicou, além disso, ao enviado diplomático egípcio que seu Governo resolva a situação de cerca de 500 turistas japoneses que ficaram presos nesse país devido ao cancelamento de voos da Egyptair.

No Egito acontecem há dias manifestações e distúrbios nas ruas, com protestos a favor da democracia e diversos confrontos, sem que o toque de recolher ordenado pelo Governo tenha diminuído a insegurança ou os saques nas últimas horas.

As multinacionais japonesas têm nesse país muitos interesses, entre elas Nissan, Panasonic e Toshiba, que pediram a seu pessoal no Egito que se afaste das áreas mais inseguras e aos outros de seus funcionários, que não viajem para essa nação.