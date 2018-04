Japão pede ao Irã uma resolução pacífica dos protestos

O ministro de Assuntos Exteriores japonês, Hirofumi Nakasone, pediu nesta segunda-feira ao Irã uma resolução pacífica dos protestos em Teerã e assegurou que o "Japão está muito preocupado" com a situação, de acordo com a agência Kyodo.

"Uma situação que causa vítimas deve ser evitada, por isso pedimos firmemente uma resolução pacífica", disse Nakasone em entrevista coletiva.

O ministro japonês também lembrou que "as diferenças de opinião e argumentos devem ser respeitadas", depois que este fim de semana 19 pessoas perderam a vida nos choques de rua entre os partidários do líder opositor Mir Hossein Moussavi e as forças de segurança iranianos.

Nakasone pediu ao Irã que maneje a situação da maneira mais aberta possível, já que a comunidade internacional está preocupada com as consequências das eleições iranianas do dia 12 de junho, segundo a Kyodo.

O ministro de Assuntos Exteriores japonês mostrou também sua preocupação pela detenção e expulsão de jornalistas durante os protestos em Teerã.