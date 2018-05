Japão planeja limitar vida útil das usinas nucleares a 40 anos

TÓQUIO - O governo do Japão planeja limitar a vida útil das usinas nucleares a 40 anos, explicaram nesta sexta-feira, 6, à agência local Kyodo fontes ligadas ao Executivo.

O projeto, que faz parte de uma minuta para modificar a lei que regula a gestão de centrais e combustíveis nuclear, e que pela primeira vez estabelece a vida útil de uma usina atômica no Japão, contempla, no entanto, a possibilidade de estender o funcionamento de instalações no caso de cumprimento de certos requisitos.

Antes de aprovar estas prorrogações, o governo revisaria o grau de desgaste da central e a capacidade da empresa operadora para garantir a manutenção em nível tecnológico.

Dos 54 reatores de uso comercial existentes no país, três deles têm ao menos 40 anos - o número 1 da planta acidentada de Fukushima Daiichi (nordeste), o número 1 da central de Tsuruga (centro) e o número 1 da de Mihama (centro).

Além disso, o governo também planeja exigir por lei das operadoras de centrais medidas preventivas diante de graves acidentes nucleares, em que uma catástrofe pudesse prejudicar os reatores. Atualmente, o Japão deixa nas mãos das operadoras das centrais as medidas preventivas de segurança frente a este tipo de acidentes.

O acidente nuclear na planta de Fukushima Daiichi, provocado pelo terremoto e posterior tsunami de 11 de março, gerou danos milionários à agricultura, pecuária e pesca da região, ao mesmo tempo em que obrigou a remoção de 80 mil pessoas.