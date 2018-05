Japão pode elevar ao máximo grau de seriedade de acidente nuclear

TÓQUIO - O Japão estuda elevar o nível de seriedade do acidente nuclear em Fukushima de cinco para sete - o mais alto da escala internacional -, depois de cálculos preliminares da Comissão de Segurança Nuclear do país mostrarem que a usina Daiichi, em determinado momento, chegou a emitir até 10 mil terabecquerels de material radioativo por hora, de acordo com fontes do governo japonês ouvidas pela agência de notícias Kyodo News.

O desastre em Fukushima, ocasionado pelo terremoto e pelo tsunami do dia 11 de março, foi classificado no nível 5 na escala internacional para acidentes nucleares, que vai até 7. Primeiramente, o nível estipulado era 4. O acidente em Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, o pior da história, é o único com classificação máxima.

O presidente da Comissão de Segurança Nuclear do Japão, Haruki Madarame, estimou que a usina liberou por um bom tempo 10 mil terabecquerels por hora e desde então reduziu o nível dessas emissões para 1 terabecquerel por hora.

Outro cálculo preliminar mostrou que a quantidade acumulada de exposição externa à radiação excedeu o limite de 1 milisievert em áreas situadas mais de 60 quilômetros a noroeste da usina e cerca de 40 quilômetros ao sudoeste. Isso engloba as regiões de Fukushima, Date, Soma, Minamisoma e Iwaki. Os milisievert são a medida da exposição a uma radiação. As informações são da Dow Jones.