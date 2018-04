Japão pode reconhecer 'reivindicação' da China O Japão está considerando reconhecer as reivindicações da China sobre a soberania das ilhas Senkaku (Diaoyu, para os chineses) como uma maneira de acalmar a tensão diplomática sobre a posse das ilhotas no Mar da China Oriental, informaram fontes diplomáticas à agência de notícias Kyodo do Japão. Mas ainda não está claro se a China seria encorajada por esse passo japonês a melhorar as relações entre os dois países. Com isso, o Japão não colocaria em questão sua soberania sobre as ilhas, apenas reconheceria que existe uma reivindicação chinesa. O governo chinês pediu a Tóquio que reconheça a existência da disputa sobre a soberania das ilhas Senkaku.