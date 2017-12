Japão pode se opor a escudo antimíssil O primeiro-ministro Junichiro Koizumi não descartou se opor aos planos dos Estados Unidos de construirem um escudo antimíssil, dizendo hoje que o Japão precisa "considerar cuidadosamente" sua posição. Os comentários, durante um "questionamento" de Koizumi no Parlamento, marcou um afastamento da posição governamental de completa neutralidade. "Temos de considerar cuidadosamente a questão, que tem enorme influência na segurança global", afirmou Koizumi. Perguntado pelo líder do Partido Democrático, Yukio Hatoyama, se o sistema antimíssil dos EUA poderia provocar uma corrida armamentista global, Koizumi respondeu: "Não podemos descartar esta possibilidade". A nova posição de Koizumi foi revelada em meio a uma controvérsia em relação a notícias de que a ministra do Exterior Makiko Tanaka havia expressado dúvidas sobre o planejado sistema americano. Suas declarações, que teriam sido feitas a colegas da Itália e Austrália, provocaram um furor no Japão porque elas iriam contra a posição oficial de Tóquio de que "entende" os planos de Washington. A China, Rússia e a maioria das nações da União Européia se opõem ao sistema antimísseis. Tanaka tem negado ter feito tais comentários, mas eles provocaram acusações de que o governo está enviando sinais inconsistentes e hostis aos Estados Unidos, o principal aliado do Japão.