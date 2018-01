Japão pode ter grupo de suicidas que se conhecem pela internet Três pessoas foram encontradas mortas em um apartamento no oeste do Japão. Segundo a polícia as mortes podem ter ligações com outros casos de suicídio em grupo recentemente. Suspeita-se que a internet seja usada por esses grupos. Mais de doze pessoas morreram no último ano em suicídios grupais. Acredita-se que os participantes somente se conheceram pela internet. Um homem de 30 anos e duas mulheres, uma de 21 e uma de 18, foram achados mortos por envenenamento por monóxido de carbono proveniente de um fogareiro de carvão vegetal aceso no meio da sala do apartamento a oeste de Kyoto. Os corpos estavam nus sobre a cama. Os três eram de diferentes cidades e a polícia acredita que eles se conheceram em sites da internet que unem pessoas que pretendem acabar com a própria vida.