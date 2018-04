Japão proíbe exportações para a Coreia do Norte

O Japão aprovou nesta terça-feira, 16, sanções adicionais à Coreia do Norte em resposta a seu teste nuclear do mês passado, que incluem a proibição total das exportações e novas restrições no trânsito de pessoas, informou a agência Kyodo.

As importações procedentes da Coreia do Norte já tinham sido proibidas em 2006 pelo governo japonês, após o primeiro teste nuclear do regime comunista, por isso a nova medida levará à suspensão total do comércio bilateral.

Além disso, as novas medidas aprovadas pelo Executivo japonês não permitirão que estrangeiros que vivem no Japão possam voltar a entrar ao país se violarem as restrições comerciais ou de capital que já existem contra a Coreia do Norte.

O governo japonês adota assim o pedido do Conselho de Segurança das Nações Unidas para que os países imponham novas sanções à Coreia do Norte, aprovadas na semana passada na resolução 1874, motivada pelo segundo teste nuclear do regime comunista, em 25 de maio.

As medidas adicionais aprovadas hoje têm como objetivo a eliminação das exportações à Coreia do Norte, que em 2008 somaram apenas 800 milhões de ienes (6 milhões de euros), segundo o governo japonês.

O porta-voz do governo japonês, Takeo Kawamura, disse ainda que seu país espera que a Coreia do Norte "se esforce para resolver o problema dos cidadãos japoneses sequestrados (pelo regime de Pyongyang) e o tema nuclear e de mísseis, se quiser avançar rumo à normalização de relações diplomáticas".