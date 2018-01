Japão proíbe importação de frango da Tailândia O Japão suspendeu temporariamente as importações de carne de frango da Tailândia, seguindo a notícia de um caso de influenza aviária em um menino tailandês, informou uma autoridade. O vírus altamente contagioso de influenza aviária já matou cinco pessoas no Vietnã e milhões de frangos no Japão, Coréia do Sul e também no Vietnã. Até o momento, o Japão proibiu as importações de carne de frango de Macau, Hong Kong, Itália, Coréia do Sul, Vietnã, Taiwan e dois estados nos EUA. Avicultores tailandeses vinham dizendo por vários dias que as granjas estavam enfrentando uma grande contaminação de influenza aviária. No entanto, o governo insistiu que as aves sofriam de cólera aviária e outras doenças respiratórias, mas defendeu que não há casos de influenza aviária no plantel nacional. Na noite de ontem, um senador tailandês disse que um menino da província central de Suphanburi testou positivo para a doença. Embora a notícia tenha vindo à tona, o primeiro-ministro tailandês negou que o laboratório tenha confirmado o primeiro caso de contaminação humana no país. Segundo ele, os resultados do laboratório só devem sair em um ou dois dias. "Neste momento, não podemos dizer sim, há um caso de influenza aviária aqui", disse Thaksin. "Mas se encontrarmos casos adiante, as pessoas não precisam entrar em pânico, pois o vírus não passa de humano para humano. Somente as pessoas que entram em contato com frangos contaminados podem contrair o vírus", completou. O senador Nirun Phitakwatchara acusou autoridades tailandesas de tentar encobrir o caso por "questões de negócios e políticas". A Tailândia está entre os cinco maiores exportadores mundiais de carne de frango. No ano passado, segundo a Associação dos Processadores e Exportadores de Frango tailandesa, o país exportou 540 mil toneladas de carne de frango no valor de 50 bilhões de Bahts.