Japão proíbe plantio de arroz em áreas contaminadas O governo do Japão proibiu o plantio de arroz nas áreas em que o solo foi contaminado por radiação que vazou dos reatores da usina nuclear Daiichi, em Fukushima, depois do terremoto e do tsunami de 11 de março. Vegetais, leite e água potável contaminados haviam sido os primeiros objetos de preocupação depois da tragédia, mas o foco agora passou para o arroz.