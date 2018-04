Japão propôs retomar negociações com norte-coreanos

O encontro do início deste mês ocorreu em Shenyang, no nordeste da China. Estiveram presentes na reunião informal Keiichi Ono, diretor da divisão do Nordeste da Ásia do Ministério de Relações Exteriores do Japão, e Ryu Song Il, chefe para assuntos japoneses no Ministério de Relações Exteriores da Coreia do Norte.

O Japão também considera essa uma importante oportunidade para discutir o sequestro de japoneses por norte-coreanos nos anos 1970 e 1980.

As conversas formais envolvendo autoridades seniores do Ministério de Relações Exteriores dos dois países foram suspensas após um lançamento de um satélite norte-coreano em dezembro de 2012, o que outros países condenaram como um teste para a tecnologia de mísseis de longa distância e uma atitude em desacordo com as resoluções do Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Fonte: Dow Jones Newswires.