Japão protesta contra navios chineses em suas águas

As embarcações chinesas deixaram o local após alertas da guarda costeira e atualmente estão navegando próximas à fronteira marítima. Autoridades do Japão reiteraram a soberania do país sobre as ilhas, chamadas Senkaku em japonês e Diaoyu em chinês. Cercadas por áreas boas para a pesca, as ilhas inabitadas são um ponto de tensões diplomáticas entre Japão, China e Taiwan, que as reclamam para si.

O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Liu Weimin, disse nesta quarta-feira que a China possuía as ilhas desde a antiguidade. As informações são da Associated Press.