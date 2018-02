Japão protesta duramente contra exercícios militares russos em ilhas disputadas

Os exercícios nas ilhas disputadas representam um golpe contra os esforços do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, de aproximação com a Rússia, rica em recursos, e de manutenção de um canal de diálogo aberto, apesar da crise na Ucrânia.

A Rússia assumiu o controle das ilhas das mãos do Japão nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial e uma disputa pelo território tem impedido os países vizinhos de assinarem um tratado de paz formal.

As ilhas são conhecidas com Kuriles do Sul na Rússia e Territórios do Norte no Japão.

"A condução desse tipo de exercícios nos Territórios do Norte é totalmente inaceitável", disse Abe a jornalistas.

O Japão protocolou um "forte protesto" na embaixada russa em Tóquio, disse o Ministério das Relações Exteriores japonês em comunicado, afirmando que os exercícios são "extremamente lamentáveis".

O Japão já havia expressado indignação logo no início dos exercícios militares, mas reiterou sua objeção nesta quarta-feira.