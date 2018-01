Japão quer gastar us$ 1 bi na reconstrução do Iraque O ministério de Finanças do Japão planeja desembolsar mais de US$ 1 bilhão para reparos em usinas térmicas, unidades de saneamento e hospitais no Iraque, em esforço de reconstrução do país no pós guerra, disseram representantes do ministério à agência Kyodo. Durante conferência internacional sobre a reconstrução do Iraque promovida em Madri em outubro, o ministro de Relações Exteriores japonês, Yoriko Kawaguchi, prometeu que o Japão iria contribuir com US$ 5 bilhões, de 2004 a 2007. O Japão planeja distribuir os recursos entre as autoridades iraquianas e organizações internacionais. Depois da morte de dois diplomatas japoneses em novembro, houve preocupações de que a iniciativa de selecionar os beneficiários dessas garantias seria suspensa. Neste mês, a Agência de Cooperação Internacional do Japão enviou uma equipe de dez pessoas para a Jordânia. A equipe reuniu-se com autoridades japoneses em Amã e retomou o trabalho de seleção dos projetos.