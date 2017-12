Japão realiza primeiras execuções em nove meses O Japão enforcou hoje dois sentenciados à morte por assassinatos, nas primeiras execuções realizadas em cerca de nove meses no país, informou o Ministério da Justiça. O governo japonês não costuma informar nomes nem detalhes das execuções. Mas, segundo a agência de notícias Kyodo, os dois executados foram Tatsuya Tamoto, de 36 anos, e Yoshiteru Hamada, de 51. Tamoto foi sentenciado à morte pelo seqüestro seguido de morte de uma colega estudante e Hamada por ter assassinado uma família de três pessoas. Grupos de direitos humanos criticaram as execuções e o segredo do governo em torno delas.