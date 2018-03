Japão reconhece: reator está em cima de falha geológica A Autoridade de Regulação Nuclear do Japão reconheceu nesta quarta-feira uma avaliação de que um reator da usina Tsuruga, no oeste do país, está localizado em cima de uma falha geológica ativa, tornando cada vez mais difícil a possibilidade de retomar a operação, informou o Kyodo News.