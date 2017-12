Japão registra recorde histórico de suicídios A complicada situação econômica levou ao registro de um número recorde de suicídios no Japão em 2003, informou o governo nesta sexta-feira. Os suicídios aumentaram 7,1% no ano passado. Ao todo, foram registrados 32.082 suicídios em 2003. No ano anterior, haviam ocorrido 29.949 suicídios no Japão, informou o Ministério da Saúde. O suicídio representou a sexta maior causa de morte no país, atrás apenas de câncer, doenças cardíacas e outros problemas graves de saúde. O crescimento econômico japonês reativou-se recentemente mediante as exportações para a Ásia, mas anos seguidos de obstáculos causaram o aumento do desemprego e levaram muitas pessoas e empresas à falência. O suicídio é a principal causa de morte entre homens japoneses com idade próxima dos 50 anos, que foram muito afetados pelas demissões em massa promovidas pelas empresas japonesas nos anos de crise. O suicídio também foi identificado como a principal causa de morte entre pessoas com idade de 20 a 30 anos, grupo menos propenso à morte por enfermidades por doenças, comentou Tsutomu Ishiyama, funcionário do Ministério da Saúde encarregado do setor de estatísticas.