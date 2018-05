Japão registra terremoto de magnitude 6,1 Um terremoto de magnitude 6,1 ocorreu na costa Nordeste do Japão às 5h57 da manhã desta quinta-feira (hora local, 16h57 em Brasília). Segundo o Serviço de Pesquisa Geológica do governo dos EUA (USGS), o tremor aconteceu a 11,2 quilômetros de profundidade, com epicentro 190 quilômetros a leste de Morioka, 190 km a leste-nordeste de Hachinohe e 537 km a nordeste de Tóquio. Nenhum alerta de tsunami foi emitido.