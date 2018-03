Japão registrou menos bebês e mais suicídios em 2007 Um número menor de bebês nasceu e um número maior de pessoas se suicidou no Japão em 2007, mostrou um relatório do governo divulgado na quarta-feira. Os dados aparecem no momento em que o país enfrenta uma taxa de natalidade bastante baixa. O número de bebês nascidos em 2007 caiu em 2.929 em comparação com o ano anterior, para 1.089.745, afirmou o Ministério da Saúde. Segundo o ministério, isto confirma a tendência de que os casais estão optando por vidas mais livres e de que as mulheres estão encontrando dificuldade para trabalhar e criar os filhos ao mesmo tempo. O documento do governo mostrou que o número de pessoas que cometeram suicídio subiu em 856, para um total de 30.777. O Japão apresenta a segunda maior taxa de suicídio entre os principais países industrializados do mundo, ficando atrás apenas da Rússia. A quantidade de pessoas que se matam aumentou muito depois do estouro da bolha econômica, na década de 1980, responsável por deixar muitos japoneses endividados. O governo prometeu diminuir o número de suicídios em 20 por cento até 2016, através de medidas como instrumentos para detectar pessoas deprimidas e a promoção da saúde mental. No entanto, os suicídios com sulfato de hidrogênio, que pode ser feito a partir de detergente comum, transformam-se em um crescente problema para o Japão. Dezenas de casos foram registrados na imprensa neste ano, e sites na Internet descrevem diferentes formas de obter o gás. Não há nenhum tabu religioso contra o suicídio no Japão, e até o século 19 a prática era uma forma de punição ou de expiação por algum erro cometido. (Por Chisa Fujioka)