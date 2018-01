Japão retoma compra de carne cozida de aves da Tailândia O Japão anunciou hoje que retomará a importação de carne de frango cozida da Tailândia, onde há uma epidemia de gripe avícola. Especialistas japoneses inspecionaram quatro fábricas de processamento de frango na Tailândia e ficaram satisfeitos com as medidas de segurança adotadas, disse o vice-ministro de Agricultura tailandês, Newin Chidchob. Essas quatro fábricas podem retomar suas vendas ao mercado japonês imediatamente. "Isso significa que poderemos embarcar diariamente pelo menos 150 toneladas de carne de frango, o que significa 510 mil dólares por dia", disse Chidchob. Ele revelou que os especialistas japoneses visitaram outras 11 fábricas, mas a decisão de reabri-las para exportação só sairá na segunda-feira. O Japão baniu as importações de aves vivas, carne crua e cozida de aves de 12 países e territórios que registraram casos de gripe. Antes do embargo, a Tailândia exportava 240 mil toneladas de carne de aves por ano ao Japão. Desse total, 70 mil t eram de carne cozida. É o segundo maior fornecedor do mercado japonês. O vírus H5N1, o mais letal da influenza, se espalhou por oito nações e territórios asiáticos, incluindo o Japão. Mais de 100 milhões de aves foram destruídas na tentativa de controlar a epidemia. Um tipo de vírus menos infeccioso foi encontrado nos Estados Unidos, Paquistão e Taiwan. Sete pessoas morreram contaminadas na Tailândia e mais 15 no Vietnã. E hoje o governo japonês anunciou ter encontrado novos focos da doença em Kyoto.