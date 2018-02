Japão revê usinas nucleares suscetíveis a terremotos

Essa revisão pode levar a uma desativação permanente de algumas usinas japonesas, alimentando o debate sobre o futuro da energia nuclear depois do desastre de Fukushima, causado por um terremoto e um tsunami.

"Realizaremos audiências para ouvir as opiniões de especialistas a respeito das usinas nucleares que foram consideradas que estavam sobre falhas inativas no passado", disse o ministro de Comércio e Indústria, Yukyo Edano. "Estamos checando todas as usinas."

A imprensa japonesa noticiou nesta terça-feira que escavações analisadas pela Agência de Segurança Nuclear e Industrial do Japão mostraram que há uma falha tectônica ativa sob a usina de Shika, a noroeste de Tóquio.

Em abril, a agência já havia revelado preocupações semelhantes a respeito da usina de Tsuruga, que fica perto de Shika.

(Reportagem de Osamu Tsukimori)