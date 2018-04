Japão sacrifica 410 mil frangos para conter gripe aviária O Japão irá sacrificar 410 mil frangos de uma importante granja na cidade de Miyazaki, no oeste do país, para combater uma epidemia de gripe aviária, informou um funcionário do governo. A decisão foi tomada após 20 frangos serem encontrados mortos na manhã de hoje na fazenda.