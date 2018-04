Japão se compromete a doar US$ 200 milhões à Palestina O Japão se comprometeu a doar mais de US$ 200 milhões à Autoridade Palestina em sinal de apoio de 22 nações à busca dos palestinos por um Estado próprio. A promessa foi anunciada neste sábado na segunda Conferência sobre Cooperação entre os Países do Leste Asiático para o Desenvolvimento Palestino, realizada na capital indonésia, Jacarta.