Japão: sobe para 51 o número de mortos por tufão A tormenta mais forte registrada nos últimos seis anos no Japão já provocou a morte de 51 pessoas e o desaparecimento de pelo menos outras 30. As equipes de resgate e o exército do país continuam escavando escombros e vasculhando rios em busca de desaparecidos. As autoridades locais acreditam que o número de mortos deve aumentar. O tufão Tokage atingiu o Japão nesta quarta-feira. Imagens de TV mostraram árvores enormes sendo arrancadas e automóveis cobertos pela inundação. Caminhões de carga também foram tombados pelas rajadas de vento. Na manhã desta quinta, o tufão perdeu intensidade e avançou para o mar.