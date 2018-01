Japão suspeita de novos casos de vaca louca O Japão descobriu novos casos do mal da vaca louca em seu rebanho, que dependem de avaliações para serem confirmados. "A doença reaparece no país pouco tempo depois do consumo ter começado a reagir", afirmou o assessor técnico do departamento econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Paulo Mustefaga. Ele explicou que o Japão foi o primeiro país a registrar a doença fora da Europa. Logo depois da descoberta, o consumo "per capita" de carne bovina caiu a níveis muito baixos, afirmou Mustefaga, sem citar volumes. Agora, a expectativa do representante da CNA é de novo "baque" no consumo interno no Japão. A descoberta de novos animais contaminados deve resultar em queda no consumo de carne bovina no país, que é o segundo maior importador de carne bovina do mundo. Sem crise de consumo, o Japão importa 800 mil toneladas de carne bovina por ano, atrás dos Estados Unidos, com cerca de 1,5 milhão de toneladas. "O Brasil não será prejudicado de forma direta, pois não temos autorização para vender carne bovina para o Japão. Mas a descoberta de 11 animais com vaca louca dificulta o comércio mundial, pois a demanda interna japonesa cairá", avaliou Mustefaga. Os principais fornecedores de carne bovina para o Japão são Austrália e Estados Unidos. O governo de Tóquio suspendeu as importações de carne bovina dos Estados Unidos depois que foi descoberto um animal com o mal da vaca louca no rebanho americano, em dezembro de 2003. Testes preliminares sugerem que 11 animais do rebanho japonês podem estar com a doença. Prejuízos Recente levantamento da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) mostrou que a epidemia de gripe do frango e os casos do mal da vaca louca podem gerar prejuízos de US$ 10 bilhões. A expectativa é que as exportações brasileiras de carne bovina devem crescer 15% em 2004, contra embarque de 1,3 milhão de toneladas e receita cambial de US$ 1,5 bilhão.