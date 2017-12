Japão suspende alerta de tsunami O Japão suspendeu o alerta de tsunami emitido após um terremoto de 8,1 graus de magnitude na escala Richter ocorrer perto da ilha russa de Etorofu, segundo o Serviço Meteorológico japonês. Horas após o tsunami, autoridades suspenderam o alerta, mas recomendaram cautela. O alerta era de que ondas de até dois metros poderiam atingir a costa leste japonesa, principalmente a ilha de Hokkaido, ilha japonesa mais ao norte, segundo a agência. A primeira onda registrada no porto de Nemuro, em Hokkaido, atingiu a costa às 21h29, mas o seu tamanho foi estimado em 40 centímetros. Uma segunda onda com aproximadamente 20 centímetros foi registrada 15 minutos depois da primeira, seguida de outras três ondas. Transmissões ao vivo do nordeste do Japão após as primeiras ondas mostraram águas calmas e luzes de casas acesas. Os moradores da região afirmam mal ter sentido o terremoto, e não houve relato imediatos de danos ou feridos. Matéria atualizada às 12h58 com a suspensão do alerta