Japão suspende alerta de tsunami e detecta réplica de tremor

A Agência Meteorológica do Japão (AMJ) retirou o alerta de tsunami emitido após o terremoto de 6,4 graus de magnitude ao sul das ilhas Sakhalinas, na Rússia, além de notificar uma réplica de 5,9 graus na mesma área, informou nesta quinta-feira, 2, a agência japonesa Kyodo. Após o primeiro tremor, a AMJ detectou um aumento entre 20 e 30 centímetros no nível das ondas em vários pontos do litoral de Hokkaido, no norte do Japão. No Japão não houve danos materiais nem vítimas. O terremoto foi detectado às 13h37 (1h37 de Brasília), com epicentro perto da localidade de russa de Nevels, de 24 mil habitantes, onde uma pessoa morreu e duas ficaram feridas. Houve uma réplica de 5,9 graus na escala Richter às 14h22 (2h22 de Brasília), com epicentro a oeste das ilhas Sakhalinas, sem alerta de tsunami.