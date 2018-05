Japão suspende importação de suínos do Reino Unido

O Japão suspendeu neste sábado, 4, as importações de carne de suína do Reino Unido após a confirmação de que uma fazenda do sul do país estava infectada com o vírus da febre aftosa, informou neste domingo, 5, a imprensa local japonesa. Esta medida do Governo japonês se soma à proibição de importar carne de gado bovino britânico, um veto que surgiu após o foco da doença da vaca louca que afetou o país europeu. O Governo do Reino Unido informou na última sexta-feira, 3, que uma análise por febre aftosa acusou positivo para o gado de uma fazenda em Surrey. No ano fiscal de 2006, o Japão importou um total de 737 mil toneladas de carne de porco, das quais apenas cinco vinham do Reino Unido, segundo as estatísticas do Ministério de Agricultura, Florestas e Pesca japonês.