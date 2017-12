Japão suspende importações de arroz de grão longo dos EUA O Japão suspendeu as importações de arroz de grão longo dos Estados Unidos, após tomar conhecimento de que uma variedade geneticamente modificada desse alimento, imprópria para consumo humano, foi misturada com lotes que seriam exportados, informou neste domingo a imprensa japonesa. O Ministério da Saúde do Japão impôs neste sábado o embargo das importações, depois de ser informado pelas autoridades dos EUA que quantidades perceptíveis desse grão manipulado geneticamente estavam misturadas com o arroz comercializado, indicou o jornal japonês "Asahi". Na última sexta-feira, o secretário de Agricultura americano, Mike Johanns, informou sobre esta contaminação dos lotes de arroz de grão longo destinados à exportação. Em declarações colhidas por diferentes meios de informação americanos, Johanns assegurou que o "produto é seguro", mas não conseguiu explicar a extensão de seu consumo no interior dos EUA, nem o alcance de sua presença nos montantes destinados ao exterior. Este tipo específico de arroz não pode ser vendido nos Estados Unidos, embora existam variedades similares que podem ser comercializados no país. O arroz geneticamente modificado foi detectado nos lotes usuais pela empresa alemã "Bayer CropScience AG", que informou o Governo americano. A variedade de arroz, conhecida como "LLRICE 601", possui um DNA que deixa os grãos mais resistentes contra a ação de herbicidas muito fortes.