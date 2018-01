Japão suspende parcialmente embargo contra China O Japão vai retomar as importações de carne de frango da China, desde que o produto passe por tratamento térmico, disse hoje o porta-voz do Ministério de Agricultura japonês, Hirofumi Kiguta. O tratamento térmico é uma medida de prevenção contra a contaminação pelo vírus da gripe avícola. A indústria chinesa também terá de cumprir todas as regras de sanidade impostas pelo governo japonês. No mês passado o Japão embargou as importações de qualquer tipo de carne de aves e subprodutos da China - seu mais importante fornecedor - depois que irrompeu a epidemia de gripe avícola no país vizinho. O país alcançou ontem acordo similar com a Tailândia, seu segundo maior fornecedor.