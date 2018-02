Japão tem 400 denúncias de ?pó branco? suspeito A agência japonesa Kyodo News informa que 400 relatos de um pó branco misterioso foram feitos no Japão nos últimos dez dias. Hoje, a polícia de Tóquio relatou que cartas contendo pó branco chegaram às redações dos jornais Asahi Shimbun e Nihon Keizai Shimbun. Em Okinawa, a biblioteca da Universidade Ryukyus informou ter recebido uma edição da New York Times Magazine com pó branco. O pó também foi encontrado em dois locais perto dos portões de embarque do Aeroporto Internacional de Narita e em duas composições do trem-bala da linha Tokaido (Tóquio-Osaka). Na maioria dos casos, exames preliminares não indicaram nenhuma contaminação; em alguns deles, os testes ainda estão sendo feitos. As informações são da Dow Jones.