Japão tem mais de 500 casos da gripe A

O número de casos da gripe suína no Japão chegou a 532, o que transforma o país no terceiro mais afetado pela doença, informou nesta quinta-feira a agência local "Kyodo". Nenhum dos doentes no Japão está em estado grave e nenhuma morte foi registrada no país.

A maioria dos casos são de são pessoas que não viajaram recentemente ao exterior. Apesar do nome, a gripe suína não apresenta risco de infecção por ingestão de carne de porco e derivados.

OMS convoca comitê para iminente declaração de pandemia da gripe

A Organização Mundial da Saúde (OMS) convocou nesta quinta-feira seu comitê de emergência, que poderia recomendar à diretora geral do organismo, Margaret Chan, a declaração de uma pandemia da gripe suína.

A porta-voz da OMS, Fadela Chaib, confirmou que os especialistas se reunirão por volta do meio-dia (hora de Genebra), por teleconferência, como acontece normalmente, e em seguida o nível de alerta pandêmico pode ser passado à fase mais alta.

Na quarta-feira, a diretora geral da OMS conversou com os ministros de saúde dos países mais afetados pelo vírus. Chaib disse que Chan consultou "com os ministros dos sete ou oito países mais afetados". A OMS reconheceu esta semana que a declaração de uma pandemia é iminente, e disse que ainda não ocorreu porque é preciso preparar o mundo para que entenda esse passo corretamente.

"O vírus continua se estendendo pelo mundo, e a atividade do mesmo está aumentando em diferentes países. Estamos cada vez mais perto de uma situação pandêmica, mas a OMS está trabalhando duro para preparar os países e as pessoas", disse o diretor-geral adjunto, Keiji Fukuda