Japão tem mais um caso suspeito de vaca louca Autoridades sanitárias do Japão encontraram mais um caso suspeito de encefalopatia espongiforme bovina (EEB), a doença da vaca louca. É a segunda suspeita de contaminação em duas semanas. Se confirmado, será o 11º caso da doença no país. O animal possivelmente infectado, de 16 anos e 6 meses de idade, foi abatido na cidade de Miyagi hoje. Testes iniciais deram resultado positivo para a doença. Uma avaliação mais detalhada será feita pelo Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, amanhã. Uma semana antes de ser abatido o animal apresentou dificuldade para se manter em pé, um dos principais sintomas da vaca louca. Mas seus proprietários acreditavam que tal dificuldade seria por conta da idade avançada do animal. Duas semanas atrás, um caso suspeito similar a este foi registrado. Logo depois a doença foi confirmada. O Japão descobriu seu primeiro caso de vaca louca em setembro de 2001. Foi o primeiro país a registrar a doença fora da Europa. Logo depois, Canadá e Estados Unidos também descobriram animais contaminados em seus rebanhos. Cientistas acreditam que o consumo de carne contaminada pela vaca louca é a causa da ocorrência do mal de Creudtzeldt-Jacob, doença letal, que degenera o sistema nervoso humano. Gripe avícola O país continua a registrar novos casos de gripe do frango. Três aves foram contaminadas em Kyoto, onde já houve outros casos da doença. A granja está localizada a cinco quilômetros ao norte de outra propriedade, que teve de exterminar 130 mil aves por conta de um surto de gripe. O governo local está fazendo novos testes para determinar se o vírus que atingiu as aves é o mesmo que matou 22 pessoas no Vietnã e na Tailândia, chamado H5N1.