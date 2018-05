Japão tem novo tremor que balança edifícios em Tóquio Uma segunda réplica de magnitude 6,3 na escala Richter sacudiu no início da tarde desta terça-feira, no horário local, o nordeste do Japão, balançando inclusive edifícios no centro da capital, Tóquio, informou a Agência Meteorológica japonesa. O tremor deu-se às 14h07, no horário local, (2h07 da madrugada em Brasília), e ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros.