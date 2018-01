Japão tem novos casos de gripe avícola O Japão continua a registrar novos casos de influenza aviária, a gripe do frango. Três aves foram contaminadas em Kyoto, onde já houve outros casos da doença. A granja está localizada a cinco quilômetros ao norte de outra propriedade que teve de exterminar 130 mil aves por conta de um surto de influenza. O governo local está fazendo novos testes para determinar se o vírus que atingiu as aves é o mesmo que matou 22 pessoas no Vietnã e na Tailândia, chamado H5N1.