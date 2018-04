Japão: Tepco começará a pagar indenizações em março

A Tepco planeja enviar formulários de solicitação de indenização para cerca de 1,5 milhão de pessoas. O processo terá início do dia 5 de março. A empresa irá liberar mais detalhes sobre o plano na tarde de hoje.

Seguindo orientações governamentais, a Tepco vai pagar 80.000 ienes (US$ 996) para cada desabrigado adulto e 600.000 ienes (US$ 7.467) para despesas de mulheres grávidas e crianças menores de 18 anos que voluntariamente deixaram suas casas. Este último valor está 200.000 ienes acima do estipulado nas orientações (400.000 ienes, ou US$ 4.978).

Em consonância com diretrizes estipuladas pelo governo do Japão, a empresa vai pagar 400.000 ienes como compensação de traumas psicológicos para mulheres grávidas e crianças que não deixaram suas residências após o acidente. As informações são da Dow Jones.