Japão: terremoto faz mais de 10 vítimas Uma mulher de 60 anos morreu soterrada, outras duas ficaram gravemente feridas e pelo menos 10 pessoas sofreram ferimentos leves quando uma parede desmoronou morou em conseqüência de um forte terremoto que atingiu o oeste do Japão neste sábado, de acordo com as primeiras informações divulgadas pela rádio NHK. As vítimas são das cidade de Hiroshima, também atingida pelo tremor de 6,4 graus de magnitude na escala Richter. ?Durou muito tempo, aproximadamente 30 segundos?, disse Takuya Ueda, caixa em uma loja de conveniência em Hiroshima. O serviço telefônico, assim como a rede ferroviária, foram interrompidos. O aeroporto de Hiroshima foi fechado por medida de segurança, mas ainda não há registros de blecautes na região.