Japão: terremoto já provocou duas mortes Um terremoto de 6,4 graus na escala Richter causou ontem a morte de duas pessoas e ferimentos em dezenas de outras no oeste do Japão. Segundo o corpo de bombeiros, 61 pessoas ficaram feridas em conseqüência do tremor, cujo epicentro foi localizado perto da cidade de Hiroshima. O serviço do trem de alta velocidade na região foi suspenso e algumas casas se incendiaram logo depois do abalo. Dois reatores nucleares funcionam na área, mas as autoridades informaram que eles não sofreram nenhum dano. Uma mulher de 80 anos foi morta sob um muro de concreto que desmoronou com o terremoto. Uma outra senhora, de 50 anos, morreu depois que o teto de sua casa caiu em sua cabeça.