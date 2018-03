Japão vai deportar ativistas após detenção em ilha, diz agência

TÓQUIO - O Japão decidiu deportar ativistas chineses que foram presos ao chegar a um conjunto de ilhas reivindicado por Tóquio e Pequim, afirmou a agência de notícias Kyodo nesta quinta-feira, 16, uma decisão que poderá amenizar as tensões entre os rivais asiáticos.

Catorze ativistas chineses foram detidos na quarta-feira após desembarcarem e fincarem uma bandeira chinesa nas ilhas rochosas desabitadas conhecidas como Senkaku no Japão e como Diaoyu na China.

A disputa das ilhas, que ficam perto de potenciais reservas de gás, é uma das várias questões que desgastam os laços do Japão com os vizinhos asiáticos China e Coreia do Sul quase sete décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial.