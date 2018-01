Japão vai eliminar armas químicas deixadas na China O Japão vai gastar cerca de US$ 2,7 milhões na construção de um incinerador na China para eliminar as bombas químicas abandonadas pela armada imperial japonesa no final da Segunda Guerra Mundial. Segundo a edição de hoje do jornal Mainichi Shimbun, serão usados robôs operados por controle remoto para desenterrar as armas. Mas o jornal acrescenta que será difícil cumprir o objetivo de recolher até 2007 todas as armas deixadas na China pelas tropas japonesas. Tóquio e Pequim fizeram um acordo em abril para a construção do incinerador na província de Jilin, no norte da China, para eliminar as bombas químicas que provocaram a morte de milhares de chineses. Segundo o governo japonês, cerca de 700.000 granadas, bombas e outras armas tóxicas foram abandonadas na China com a fuga da tropa imperial em 1945. Depois disso, cerca de 2.000 chineses foram mortos ou ficaram feridos pelas armas químicas de origem japonesa.