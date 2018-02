Japão vê desastre em Fukushima causado pelo homem

O documento aponta que, pelo menos desde 2006, a Agência de Segurança Industrial e Nuclear do Japão, e o operador da instalação, a Tokyo Electric Power (Tepco), sabiam do risco de uma queda total de energia em Fukushima no caso de um grande tsunami. O relatório acusa a agência e o operador de, "intencionalmente", adiar medidas de segurança, a fim de evitar a interrupção de reatores.

"Fica claro que este acidente foi um desastre provocado pelo homem. Os governos anteriores e o da época, as autoridades reguladoras e a Tepco falharam no dever de proteger a população e a sociedade", segundo o documento.

No dia 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 9,0 e um subsequente tsunami atingiram a instalação em Fukushima e causaram o segundo pior desastre nuclear da história. As informações são da Associated Press.