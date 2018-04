Japão vê 'riscos' em posição da China sobre ilhas

Em um documento divulgado hoje, o Ministério da Defesa do Japão declara estar cada vez mais preocupado com as patrulhas chinesas nas águas em torno do agrupamento de ilhas reivindicados pelos dois países. A disputa estremeceu as relações bilaterais nos últimos meses.

O relatório anual do Ministério da Defesa é o primeiro divulgado desde que o primeiro-ministro Shinzo Abe assumiu o governo, no fim de 2012. Abe defende o fortalecimento militar do Japão e mantém uma posição de desafio em relação à China.

Embarcações japonesas e chinesas têm realizado há meses patrulhas regulares em torno do arquipélago, chamado de Senkaku pelo Japão e de Diaoyu pela China. Fonte: Associated Press.