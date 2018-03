Japonês abstêmio é o homem mais velho do mundo

O japonês Tomoji Tanabe, de 111 anos, recém-nomeado como o homem mais velho do mundo pelo Guinness Book, afirmou que deve sua longevidade a uma vida sem álcool (abstemia). "Não bebo - esta é a maior razão para minha boa saúde", disse Tanabe, contando também que não fuma e gosta de tomar um copo de leite por dia. Questionado sobre quanto tempo mais ainda gostaria de viver, o japonês, ex-funcionário do governo local, simplesmente disse: "Não quero morrer". Tanabe, que vive em Miyakonojo, cerca de 900 Km a sudoeste de Tóquio, encontrou o prefeito da cidade para receber o certificado do Livro dos Recordes reconhendo-o como o homem mais velho do mundo. Sua compatriota Yone Minagawa, de 114 anos, é considerada pelo Guinness como a pessoa mais velha do mundo.