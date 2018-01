Japonês come 50 cachorros-quentes em 12 minutos Um japonês de 59 quilos bateu um recorde ao comer 50 cachorros-quentes em 12 minutos nesta quarta-feira e venceu seus competidores no concurso anual de salsichas Nathan. Takeru Kobayashi, de 23 anos, logo em sua primeira participação no concurso, deixou seus adversários boquiabertos enquanto ele devorava mais de quatro dúzias de salsichas com grande satisfação. Kobayashi, vestindo uma camiseta larga sobre seu tronco franzino e uma bandana na cabeça, bateu o antigo recorde de 25 salsichas em 5 minutos e 13 segundos. Kobayashi não parou até dobrar o número. As testemunhas consideraram esta a performance mais impressionante de todos os tempos desde o início do festival anual de 4 de julho, iniciado em 1916.