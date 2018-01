Japonês de 70 anos é o mais velho a chegar ao topo do Everest Um ex-esquiador profissional de 70 anos do Japão tornou-se ontem a pessoa mais velha a escalar o Monte Everest, e uma equipe de militares indianos e nepaleses alcançou o topo pela rota original usada por Edmund Hillary meio século atrás. Mais de uma dezena de outros alpinistas alcançaram nesta quinta-feira a cúpula para celebrar o 50º aniversário, na próxima semana, da primeira conquista da montanha mais alta do mundo pelo neozelandês Hillary e seu guia nepalês Tenzing Norgay - e mais estavam a caminho. Yuichiro Miura, acompanhado por seu filho de 33 anos, por um cinegrafista japonês e por seis guias sherpas (como são chamados os habitantes da região próxima ao Himalaia), alcançou o pico de 8.850 metros depois de uma escalada de nove horas a partir do acampamento número 5, a 8.450 metros, na vertente sudeste da montanha, informou seu escritório em Tóquio. Miura quebrou o recorde anterior estabelecido por outro japonês, Tomiyasu Ishikawa, que tinha 65 anos quando alcançou o pico em maio do ano passado. "O que era puro sonho, subindo passo a passo, tornou-se realidade e consegui alcançar o topo do monte mais alto da terra - o Everest", relatou Miura num comunicado por seu telefone celular. Miura, natural da cidade nortista japonesa de Aomori, começou sua carreira de esquiador em 1962 e foi aclamado oito anos depois ao tornar-se a primeira pessoa a descer de esqui o Monte Everest, a partir de uma altitude de 8.050 metros. Desde então, ele repetiu a façanha nos picos mais altos dos sete continentes. Mais de 1.200 alpinistas alcançaram o topo do Everest nos últimos 50 anos, e pelo menos 175 morreram na tentativa.