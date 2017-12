Japonês é detido por insulto em aeroporto dos EUA Os dois principais aeroportos do estado americano da Flórida informaram hoje sobre a detenção de peassageiros por ameaças contra a segurança de seus aviões, entre eles um turista japonês que, em um avião da American Airlines em Miami, que disse disparates contra os EUA e falou em colocar uma bomba. Yasuaki Ichimura, de 28 anos, enfrenta agora o risco de ser condenado a até 15 anos de prisão por proferir uma ameaça de explosivos contra o vôo de Miami a Seattle. O turista, aparentemente exasperado pela demora devido ao cumprimento das novas medidas de segurança no terminal aéreo de Miami, disse que "se fosse um terrorista explodiria esse avião". Além disso, uma comissária de bordo disse que antes da decolagem Ichimura fez "comentários desagradáveis" sobre os americanos. Em Orlando, os passageiros de um vôo doméstico tiveram de desocupar o avião devido à presença de passageiros "suspeitos", segundo as autoridades do aeroporto da cidade. O diretor do terminal aéreo, Larry Dale, informou que um cidadão dominicano apresentou um passaporte com manuscritos em suas páginas, e por isso foi separado dos demais passageiros para ser interrogado. Nenhum detallhe foi divulgado sobre o caso. Outras quatro pessoas que acompanhavam o dominicano também foram colocadas à parte e não lhes foi permitido tomar o avião com destino a Allentown, na Pensilvânia. Dale disse que a companhia aérea "levantou suspeitas e pediu uma checagem mais rigorosa". Inspeção - Quando agentes de segurança inspecionaram o interior do avião, outro passageiro deu mostras de desagrado, rebelando-se contra os funcionários - que o detiveram e o retiraram do avião. Em Miami, o FBI anunciou ter informado a embaixda japonesa em Washington sobre a detenção de Ichimura, acrescentando que o indivíduo, mesmo atrás das grades de uma prisão federal, não cessava de lançar insultos contra os EUA e seus cidadãos.