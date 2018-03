Japonês é tricampeão de comilança de cachorro-quente Pelo terceiro ano consecutivo, Takeru ?Tsunami? Kobayashi sagrou-se campeão do concurso de comilança de cachorros-quentes promovido em Nova York, devorando 44 sanduíches e meio e deixando para trás adversários aparentemente muito melhor qualificados. Kobayashi, o ?Michael Jordan dos devoradores de salsicha?, engoliu um cachorro-quente a cada 16 segundos, em média, ao longo de 12 minutos. O segundo colocado, Ed ?Cookie? Jarvis, ficou 14 sanduíches atrás do campeão. Ed mede 1,95 m e pesa 190 quilos. ?Tsunami?, por sua vez, pesa meros 65 kg, com 1,68 metro de altura e 76 cm de cintura. Havia ainda outros 18 concorrentes. Mais uma vez, o japonês ergueu o cinturão amarelo-mostarda de campeão, para delírio dos mais de 3.000 fãs que se aglomeravam do lado de fora da lanchonete Nathan?s Famous, que mantém o concurso desde 1916. O ganhador se mostrou frustrado, porém, por não ter conseguido quebrar o próprio recorde, 50 cachorros-quentes e meio. Jarvis, o segundo colocado, marcou o recorde americano ao devorar 30 sanduíches.